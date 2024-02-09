وزارة الاستثمار توقع مذكرة تفاهم مع العثيم للاستثمار بهدف دعم وتطوير وتوسيع استثماراتها في المملكة

وقّعت وزارة الاستثمار مذكرة تفاهم مع شركة العثيم للاستثمار، بحضور المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الاستثمار والمهندس محمود عبد الهادي، وكيل وزارة السياحة لتطوير الوجهات السياحية، وعبدالله بن صالح العثيم، رئيس مجلس إدارة شركة العثيم للاستثمار، بهدف دعم الشركة لتطو ير وتوسيع استثماراتها ومشاريعها في المملكة العربية السعودية في قطاعات المراكز التجارية (المولات) والأزياء والترفيه والأغذية والرياضة والسينما والضيافة والفنادق والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى استقطاب شراكات وفرص تخدم المستثمر عبر المبادرات والممكنات التي تقدمها وزارة الاستثمار بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقع الاتفاق على مذكرة التفاهم، المهندس صالح بن علي الخبتي، وكيل وزارة الاستثمار لتطوير الاستثمارات المكلف، ومن جانب العثيم للاستثمار مشعل بن عميرة، الرئيس التنفيذي .
وقدم عبدالله بن صالح العثيم شكره وتقديره لوزير الاستثمار لتشريفه توقيع مذكرة التفاهم، مثمناً جهوده المباركة في وزارة الاستثمار لدعم القطاع الخاص وتوفير مطالبه والعمل من أجل تحقيق بيئة استثمارية مواتية تتميز بالكفاءة العالية وسهولة ممارسة الأعمال.لتعزيز مستقبل الاستثمار في السعودية تحت رعاية وتوجيه القيادة الرشيدة، بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين "حفظهما الله ."
من جانبه، عبر مشعل بن عميرة، الرئيس التفيذي لشركة العثيم للاستثمار عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الاستثمار والتي تأتي في إطار استكشاف ودعم الفرص الاستثمارية والتعاون المثمر لتطوير أعمال الشركة بالمملكة وتوسعها والعمل على خلق البيئة الاستثمارية المحفزة لدعم أعمالها ومشاريعها الاستثمارية المتكاملة في مختلف القطاعات، فضلاً عن دعم وتعزيز برنامج جودة الحياة .
يذكر أن شركة العثيم للاستثمار التي تم إدراجها ضمن أفضل 50 مطوراً عقارياً في الخليج لعام 2023 تمتلك (12) مجمعاً تجارياً داخل المملكة؛ منها أربعة بالمنطقة الشرقية، تحمل العلامة التجارية العثيم مول في كل من (الدمام - الأحساء - حفر الباطن - الخفجي)، إضافة إلى مجمعين بالرياض (الربوة - خريص)، وثلاثة بالقصيم (بريدة - عنيزة - الرس)، والعثيم مول حائل والعثيم مول عرعر.
ويندرج تحتها عدد من الشركات التي تعمل في مجالات (المجمعات التجارية الكبرى - الفنادق - الاستثمار العقاري - الترفيه - السينما - الأزياء - المطاعم والكافيهات - الذكاء الاصطناعي - المراكز الرياضية - الوحدات السكنية والمكاتب التجارية وغيرها).كما أن محفظة مشاريع الشركة الاستثمارية قيد التنفيذ والمستقبلية وأعمال توسعة المجمعات التجارية القائمة، شملت 23 مشروعًا موزعة على مناطق ومدن المملكة، حيث يبلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ حالياً 7 مشاريع (من بينها مشروع كنوز بالرياض الحائز على جائزة "MUSE" العالمية فئة هوية العلامة التجارية، إضافة إلى 5 مشروعات توسعة للمجمعات التجارية القائمة بتكلفة تزيد على 12 مليار ريال، كما تضم الشركة أيضًا في خطتها 11 مشروعاً مستقبلياً، يجري استكمال تصاميمها الأولية ويتوقع أن تنطلق أعمال التنفيذ العام الحالي 2024م.