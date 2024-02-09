وزارة الاستثمار توقع مذكرة تفاهم مع العثيم للاستثمار بهدف دعم وتطوير وتوسيع استثماراتها في المملكة

ويندرج تحتها عدد من الشركات التي تعمل في مجالات (المجمعات التجارية الكبرى - الفنادق - الاستثمار العقاري - الترفيه - السينما - الأزياء - المطاعم والكافيهات - الذكاء الاصطناعي - المراكز الرياضية - الوحدات السكنية والمكاتب التجارية وغيرها).كما أن محفظة مشاريع الشركة الاستثمارية قيد التنفيذ والمستقبلية وأعمال توسعة المجمعات التجارية القائمة، شملت 23 مشروعًا موزعة على مناطق ومدن المملكة، حيث يبلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ حالياً 7 مشاريع (من بينها مشروع كنوز بالرياض الحائز على جائزة "MUSE" العالمية فئة هوية العلامة التجارية، إضافة إلى 5 مشروعات توسعة للمجمعات التجارية القائمة بتكلفة تزيد على 12 مليار ريال، كما تضم الشركة أيضًا في خطتها 11 مشروعاً مستقبلياً، يجري استكمال تصاميمها الأولية ويتوقع أن تنطلق أعمال التنفيذ العام الحالي 2024م.