مشاركون في أكبر هاكاثون عالمي: "أبشر طويق" طريقٌ للمستقبل.. و"سبق" ترصد نبض الإبداع وآراء المتسابقين

رصدت "سبق" اليوم الخميس انطلاقة أكبر هاكاثون عالمي "أبشر طويق"، الذي يجمع أكثر من 4 آلاف مشارك ومشاركة من مختلف مناطق المملكة، في أضخم حدث تقني من نوعه ضمن فعاليات مؤتمر أبشر 2025، المقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وبالشراكة مع أكاديمية طويق.