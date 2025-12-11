مشاركون في أكبر هاكاثون عالمي: "أبشر طويق" طريقٌ للمستقبل.. و"سبق" ترصد نبض الإبداع وآراء المتسابقين

رصدت "سبق" اليوم الخميس انطلاقة أكبر هاكاثون عالمي "أبشر طويق"، الذي يجمع أكثر من 4 آلاف مشارك ومشاركة من مختلف مناطق المملكة، في أضخم حدث تقني من نوعه ضمن فعاليات مؤتمر أبشر 2025، المقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وبالشراكة مع أكاديمية طويق.
وعبّر عدد من المشاركين في تصريحات خاصة لـ"سبق" عن فخرهم بخوض هذا التحدي التقني العالمي، مؤكدين أن الهاكاثون يمثل منصة كبرى لابتكار حلول مستقبلية تدعم التحول الرقمي الوطني وتطوير خدمات منصة "أبشر"، عبر أربعة مسارات محورية تشمل: الذكاء الاصطناعي والتنبؤ الأمني، الهوية الرقمية، إنترنت الأشياء، وابتكار خدمات أبشر.
أوضحت عائشة غزاوي أنها تشارك بفكرة تسهّل استخدام منصة "أبشر" على الجميع، مشيرة إلى أن العدد الكبير من المتسابقين يعزز روح التحدي ويحفّز الإبداع. وأضافت أن الجوائز المتنوعة وورش العمل والتقنيات المدمجة بالذكاء الاصطناعي تشكل عناصر رئيسة لتطوير حلول مستقبلية تخدم المنصة.
أما محمد طلال العتيبي (13 عامًا)، أحد أصغر المشاركين، فأكد أنه يعشق التقنية ويسعى لخدمة ذوي متلازمة داون عبر تطوير خدمة خاصة لهم داخل "أبشر"، مضيفًا: "لدي أخ من ذوي متلازمة داون، وأريد أن أقدّم لهم خدمة تقنية تسهّل حياتهم."
وقال المشارك مشغل العلياني إن فريقه يعمل على مشروع يخدم ذوي الإعاقة وكبار السن وضعاف البصر، واصفًا أجواء الهاكاثون بأنها "قرية تنافسية متكاملة" تجمع الخبرات والمهارات في مكان واحد.
وقدّمت رغد الغامدي ورفاء كليب (ماجستير ذكاء اصطناعي) رؤيتهما لـ"سبق"، مؤكدتين أن "الابتكار يبدأ من التحدي"، وأن الحلول الرقمية قادرة على تغيير تجربة المستخدم بالكامل. وكشفت كليب عن نظام "بصيرة" الذي يعمل كحماية استباقية عبر تحليل سلوك المستخدم داخل "أبشر" واكتشاف أي محاولات انتحال تلقائيًا ثم إيقافها وإشعار الجهات المختصة.
كما قال خالد حمود الدعجاني، المشارك مع زوجته، إنه يعمل على فكرة ربط البصمة بباركود بيولوجي موحّد مرتبط بخصائص الشعر والدم لتجميع بيانات المستخدم في هوية رقمية أكثر دقة. فيما عبّر عمر الغامدي عن اعتزازه بالمشاركة، مؤكدًا أن التجربة تمنحه فرصة الابتكار والمنافسة على مستوى عالمي.
يستمر الهاكاثون حتى يوم بعد غد السبت 13 ديسمبر، ويوفر فرصة الفوز بجوائز تتجاوز مليون ريال، إضافة إلى ثلاثة مقاعد في منتج (MVPLAB) بدعم البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات.
وتقام الفعالية بشراكة إستراتيجية مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، وبمشاركة خبراء محليين ودوليين في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والإنترنت التقني.
ويأتي الهاكاثون قبيل انطلاق مؤتمر أبشر 2025، المقرر عقده من 17 إلى 19 ديسمبر، برؤية جديدة ونهج مبتكر بعد مرور عشرة أعوام على انطلاق ملتقى "أبشر"، تأكيدًا لريادة المملكة في الحكومة الرقمية والابتكار التقني عالميًا.