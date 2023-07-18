إفريقيا الوسطى تدعم طلب المملكة استضافة "إكسبو 30".. السعودية تملك المقومات

أعلن المبعوث الخاص لرئيس إفريقيا الوسطى جول نجاوي، دعم بلاده لطلب المملكة العربية السعودية استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.
وأوضح "نجاوي"، في مؤتمر صحفي اليوم، عقب استقبال الرئيس فوستين توادير رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، المستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان، أن بلاده تؤكد دعمها لاستضافة المملكة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، مشيراً إلى أن الرئيس يدعم جميع الفعاليات التي ستستضيفها المملكة، ويؤكد أن المملكة لديها جميع المقومات والإمكانات التي تمكنها من تنظيم هذه الفعالية الدولية.
من جهته، عبّر "قطان"، عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم الذي يعكس العلاقات الوطيدة بين البلدين.