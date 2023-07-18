إفريقيا الوسطى تدعم طلب المملكة استضافة "إكسبو 30".. السعودية تملك المقومات

وأوضح "نجاوي"، في مؤتمر صحفي اليوم، عقب استقبال الرئيس فوستين توادير رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، المستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان، أن بلاده تؤكد دعمها لاستضافة المملكة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، مشيراً إلى أن الرئيس يدعم جميع الفعاليات التي ستستضيفها المملكة، ويؤكد أن المملكة لديها جميع المقومات والإمكانات التي تمكنها من تنظيم هذه الفعالية الدولية.