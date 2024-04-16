مؤشر "ستانفورد" يضع السعودية ضمن أوائل الدول في تطوير إستراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي

ويؤكد ذلك المستوى الذي وصلت إليه المملكة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي يرتبط الذكاء الاصطناعي بها بنسبة 70% بشكل مباشر والباقي بشكل غير مباشر، من أجل أن تتبوأ البلاد مكانة متميزة في المؤشرات العالمية بمختلف المجالات ومنها مجال الذكاء الاصطناعي الذي تقوده سدايا منذ إنشائها عام 2019م بوصفها الجهة المختصة بالبيانات (بما في ذلك البيانات الضخمة) والذكاء الاصطناعي والمرجع الوطني في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل.