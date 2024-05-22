"عبدالعزيز بن سعود" يتفقد سير العمل في المديرية العامة للدفاع المدني

تفقّد الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، سير العمل في المديرية العامة للدفاع المدني، وذلك خلال زيارة قام بها سموه لمقر المديرية بالرياض.
ودشن خلال الزيارة، هوية بوابة "سلامة" المطورة، التي تمكن منشآت القطاع العام والخاص من الاستفادة من إجراءات التراخيص وفق منظومة إلكترونية متكاملة مع عدة جهات حكومية؛ وذلك بهدف تسهيل رحلة المستثمر وتحقيق البيئة الآمنة بالمنشآت من خلال توفير إجراءات ومتطلبات الوقاية والحماية من الحريق.
كما دشن خلال حفل أعد بهذه المناسبة عددًا من الخدمات الإلكترونية التي شملت خدمة تعديل وتمديد التراخيص، وخدمة بيان رحلة المستثمر، ليصل بذلك عدد الخدمات الإلكترونية التي تقدمها بوابة سلامة من خلال منصة أبشر أعمال 34 خدمة.
وكان وزير الداخلية قد استعرض عددًا من الآليات الحديثة، والفرق المتخصصة في أعمال الدفاع المدني وفق أحدث التجهيزات الفنية العالمية والخدمات التقنية الحديثة، واستمع إلى شرح موجز قدمه مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج عن الجهود التي نفذتها المديرية خلال العام 2023م، والمستهدفات للعام 2024 ـ 2025م.
وحضر الحفل، الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله السليمان، مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، وقادة القطاعات الأمنية.