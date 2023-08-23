"الصناعات العسكرية" تفسح المجال لأفكار المبدعين للمشاركة في جائزة "الابتكار"

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، تمديد فترة التسجيل والترشح لنيل "جائزة الابتكار في الصناعات العسكرية" حتى يوم 5 سبتمبر المُقبل من العام الجاري 2023م.
مشيرةً إلى أن تمديد التسجيل يأتي في ظل إقبال واسع على التقدم للجائزة من قبل المبتكرين.
وقال الحساب الرسمي لـ"جائزة الابتكار في الصناعات العسكرية" على منصة "x": "نظرًا للإقبال الكبير على جائزة الابتكار في الصناعات العسكرية، والاهتمام الواسع الذي تحظى به الجائزة من المبتكرين الراغبين بالتقديم، يسعدنا إبلاغكم بتمديد فترة التسجيل من 5 أغسطس 2023م إلى 5 سبتمبر 2023م تحت عنوان "شارك ونافس اليوم عبر http://IAMI-SA.COM".
وتأتي جائزة "الابتكار في مجال الصناعات العسكرية" بمشروع مشترك بين الهيئة العامة للصناعات العسكرية، والشركة السعودية للصناعات العسكرية "سامي"، والهيئة العامة للتطوير الدفاعي، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، مستهدفة تطوير مكامن القوة السعودية، وتعزيز الحلول النوعية التي تعالج تحديات القطاع العسكري وتلبي احتياجاته، وترفع من كفاءة الإنفاق ومستوى الخدمات، فضلاً عن رفع روح التنافسية الابتكارية، ودعم ثقافة الابتكار، والمساهمة في دعم المبتكرين والاحتفاء بإنجازاتهم من أجل بناء ثروة بشرية بقطاع الصناعات العسكرية تُسهم في تحقيق البرنامج الحكومي الواعد لتوطين ما يزيد على 50% من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030م، وفقًا لموقع الجائزة الإلكتروني.
وخصّصت الجائزة مبلغ 600 ألف ريال للابتكارات، تمنحها الشركة السعودية للصناعات العسكرية "سامي"؛ حيث تُعقد الجائزة بصفة سنوية، وستُعقد الجائزة في نسختها الأولى خلال معرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية داخل المملكة، والذي من المزمع أن يقام خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير 2024.
وتُركز الجائزة على رعاية الابتكار في 7 مجالات رئيسة، هي: الكهروبصريات والأشعة تحت الحمراء، والحرب الإلكترونية والطاقة الموجهة، والإشارات والاتصالات الراديوية، والأمن السيبراني، والأسلحة الكهرومغناطيسية، وأنظمة الأسلحة والتجهيزات العسكرية، والرادار.
وتشترط جائزة "الابتكار في الصناعات العسكرية" استقبال النماذج الصناعية المحمية بشهادة ملكية فكرية، وكذلك الأفكار الابتكارية من فئات: برنامج حاسوبي SOFTWARE، أو نموذج أوليPROTOTYPE، وأن يكون مُقدم الطلب هو المُبتكر الرئيس، وأن يكون التقديم خلال فترة التسجيل التي تنتهي في 5 سبتمبر 2023م، مع تقديم إقرار بعدم وجود أي مخالفات تتعلق بالأمانة العلمية للمتقدم أو المتقدمين على الجائزة، حيث تخضع لمعايير تحكيمية من قبل لجنة مكونة من مختصين في القطاعين العام والخاص، ترتكن في عملها إلى مُحددات رئيسة، وهي: "أصالة العمل الابتكاري، وإمكانية التأثير أو إحداث تغيير في مجال الصناعة العسكرية بالمملكة، ومستوى جاهزية العمل المقدم تقنيًّا وتصنيعيًّا وابتكاريًّا".