"الحياة الفطرية": "أبو قلنسوة" بالمملكة ومسموح صيده بهذه الوسيلة وفي تلك الفترة

قال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، إن طائر "أبو قلنسوة" هو طائر مهاجر عابر للمملكة يُوجد وقت الهجرة في أماكن انتشار الأشجار والشجيرات، وهو من الطيور المسموح صيدها في المملكة خلال موسم الصيد.