"الحياة الفطرية": "أبو قلنسوة" بالمملكة ومسموح صيده بهذه الوسيلة وفي تلك الفترة

قال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، إن طائر "أبو قلنسوة" هو طائر مهاجر عابر للمملكة يُوجد وقت الهجرة في أماكن انتشار الأشجار والشجيرات، وهو من الطيور المسموح صيدها في المملكة خلال موسم الصيد.
وأوضح المركز، عبر حسابه على "إكس" -"تويتر" سابقاً- أن وسيلة الصيد المسموح بها صيد "أبو قلنسوة" هي الساكتون الهوائي، مشيراً إلى أن فترة صيده تكون من 2023/9/1م إلى 2023/11/30م.
وبيّن أن "أبو قلنسوة" يتغذّى على الحشرات واليرقات الصغيرة والعناكب التي يلتقطها من بين الأوراق والأغصان، ويوجد وقت الهجرة بين الأشجار والشجيرات.