10 سنوات من الأجهزة القابلة للارتداء من Huawei

في عام 2014، دخلت هواوي سوق الأجهزة القابلة للارتداء عبر سلسلة الأساور الذكية اثنان في واحد: HUAWEI TalkBand B1.
وعلى مدى السنوات العشر التي تلت، وسّعت هواوي تشكيلتها من الأجهزة الذكية القابلة للارتداء مع العديد من الأساور والساعات الذكية وغيرها المزيد. حققت هواوي تقدمًا كبيرًا في مجال التكنولوجيا القابلة للارتداء باستخدام التكنولوجيا المبتكرة، وتصميم المنتجات الفريدة والمواد المتميزة. وتوفر تشكيلتها المتنوعة من الأجهزة القابلة للارتداء خياراتٍ مختلفةً تناسب أي فرد. وهي تساعد المستخدمين على تلبية احتياجاتهم اليومية، وتتيح تتبع الرياضة والصحة وإدارة الصحة النشطة.
وعلى مدى العقد الماضي، زوّدت هواوي المستهلكين بأكثر المنتجات الذكية المثيرة للإعجاب، والتي ترتقي بمستوى التكنولوجيا.
- في عام 2016، أطلقت هواوي أول تقنياتها الضوئية لمراقبة العلامات الحيوية: تقنية HUAWEI TruSeen™️ 1.0.
وطورت هواوي حلول المستشعر الخاصة بها في العام التالي؛ مما مكن الأجهزة القابلة للارتداء، من دعم ستة أنواع من مراقبة معدل ضربات القلب الديناميكية.
- في عام 2018، تمكنت ميزة TruSeen™ 3.0 من المراقبة المستمرة لمعدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة.
- وفي عام 2020، تم دمج مستشعر تخطيط القلب عالي الأداء في وحدة الجهاز الخاص بميزة TruSeen™ 4.0؛ مما فتح آفاقًا جديدة لقدرات الكشف عن مخطط القلب الكهربائي ووظائف المراقبة المستمرة للأكسجين في الدم. وتطورت الدقة في النسخة الأحدث TruSeen™ 5.0+ لمستوًى أعلى.
كما أن من المقرر أن يصل الإصدار التالي لهذه التكنولوجيا، TruSeen™ 5.5+، في وقت لاحق من هذا العام.
ومن خلال التركيز على البحث والتطوير ذاتي الجهود وبجانب البحث العلمي التأسيسي؛ أنتجت هواوي حلولًا مبتكرة مثل أجهزة الاستشعار والخوارزميات والميزات. وتوسعت تقنية هواوي على مدار السنوات الثمانية الماضية؛ مما أدى إلى إدخال ميزات شهيرة مثل TruSleep™ وTruRelax™ وTruSport™، التي توفر مراقبة معدل ضربات القلب ومراقبة نسبة تشبع الأكسجين في الدم وتتبع الإجهاد؛ مما يمنح المستخدمين إدارة صحية شاملة.
وبصفتها أحد أكبر المساهمين في براءات الاختراع في العالم، تقدمت HUAWEI Health بطلب للحصول على أكثر من 800 براءة اختراع ونشرت نتائج ثمانية أبحاث ESC بموجب إرشادات ESC لعام 2020 حول الرجفان الأذيني خلال السنوات الثمان الماضية.
وفي عام 2022، تم إطلاق HUAWEI WATCH D عالميًّا لتحصل على شهادة CE؛ حيث كانت أول جهاز قابل للارتداء في القطاع التكنولوجي يستخدم تقنية قياس ضغط الدم الهجينة التي تسمح بقياس دقيق لضغط الدم من خلال ضغط المضخة الدقيقة. وتكتشف وظيفة Health Glance في سلسلة ساعات 4 HUAWEI WATCH المؤشرات الفسيولوجية السبعة، وتنتج تقريرًا صحيًّا شاملًا.
يقدم تطبيق HUAWEI Health توصيات رياضية وصحية مخصصة تغطي سيناريوهات يومية مختلفة مثل النوم والنظام الغذائي والصحة العامة والتمارين الرياضية والمشاعر. بالإضافة إلى ذلك تُواصل هواوي العمل مع شركائها لتتمكن -عبر بحثها- من حل التحديات الصحية الرئيسية مثل اضطرابات النوم والتعافي الرياضي وتنمية الطفولة وحلول الرعاية الصحية الرقمية الشاملة. ومن خلال الجهود التعاونية، ساهمت هواوي بشكل فعال في تطور قطاع إدارة الصحة.
وفي غضون 10 سنوات فقط، قامت هواوي بتسريع النمو العالمي للبحوث في تكنولوجيا الأجهزة القابلة للارتداء. وتمتلك العلامة التجارية 10 معاهد أبحاث و3 مختبرات للياقة البدنية والصحة في جميع أنحاء الصين، مع خطط لإنشاء مختبرات صحية في أوروبا في وقت لاحق من هذا العام. وتجاوزت شحنة ساعات هواوي الذكية 130 مليون وحدة على مستوى العالم، ولدى تطبيق HUAWEI Health أكثر من 450 مليون مستخدم نشط على مستوى العالم.
وقد سمح تعاونها مع أكثر من 100 مؤسسة احترافية على مستوى العالم ومشاركة أكثر من 13 مليون مستخدم لعلامة هواوي، بتمهيد الطريق لمراقبة الصحة القابلة للارتداء. وتلتزم الشركة أيضًا بمواصلة المغامرة في مجالات جديدة، ودفع حدود التطبيقات الصحية للساعات الذكية.
كما تلعب الساعات الذكية دورًا استراتيجيًّا في دعم إدارة الصحة النشطة من أجل تطوير المراقبة الصحية الرقمية. ومع ذلك لا يزال هناك الكثير مما يجب تحسينه عندما يتعلق الأمر بالدقة.
تعمل هواوي مع المؤسسات والشركاء الخبراء لتطوير الحلول والخوارزميات للحصول على قراءات ونتائج أكثر دقة، وهي تهدف إلى تزويد المستخدمين بتجربة مطورة لأجهزة مراقبة الصحة القابلة للارتداء؛ مما يقودها نحو التقدم المستمر تجاه الأجهزة غير التدخلية والذكية التي يمكن ارتداؤها والتي ستفيد كلًّا من الأفراد والعائلات والقطاع على حد سواء.