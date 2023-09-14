10 سنوات من الأجهزة القابلة للارتداء من Huawei

وعلى مدى السنوات العشر التي تلت، وسّعت هواوي تشكيلتها من الأجهزة الذكية القابلة للارتداء مع العديد من الأساور والساعات الذكية وغيرها المزيد. حققت هواوي تقدمًا كبيرًا في مجال التكنولوجيا القابلة للارتداء باستخدام التكنولوجيا المبتكرة، وتصميم المنتجات الفريدة والمواد المتميزة. وتوفر تشكيلتها المتنوعة من الأجهزة القابلة للارتداء خياراتٍ مختلفةً تناسب أي فرد. وهي تساعد المستخدمين على تلبية احتياجاتهم اليومية، وتتيح تتبع الرياضة والصحة وإدارة الصحة النشطة.