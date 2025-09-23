في اليوم الوطني الـ95.. "الحسين" يجسّد الوفاء والاعتزاز في قصيدة وطنية بعنوان "سعوديون يجمعنا وفاء"

عبّر الشاعر والأديب سلطان بن صالح الحسين عن مشاعره الوطنية الصادقة، بمناسبة اليوم الوطني الـ95 للمملكة العربية السعودية، من خلال نص شعري جديد حمل عنوان "سعوديون يجمعنا وفاء"، جسّد فيه معاني الولاء والانتماء، وعزّز من مشاعر الفخر بتاريخ الوطن العريق وحاضره الزاهر.
وجاءت القصيدة، التي نُسجت أبياتها من روح الانتماء العميق، لتصوّر الوطن كميدان للعطاء ومصدرٍ للمجد، مستحضرةً الدور القيادي الحكيم في تعزيز مكانة المملكة، ورفعة شأنها إقليميًا ودوليًا.
وتضمنت أبيات النص الشعري معاني الوفاء للقيادة الرشيدة، وتجليات الوحدة الوطنية التي تجمع القيادة والشعب، في مشهد يُعبّر عن الفرح الكبير الذي يعيشه السعوديون في ذكرى يوم التوحيد والبناء.
ويعد هذا العمل امتدادًا لمسيرة الشاعر سلطان الحسين، الذي عُرف بإبداعاته الوطنية المخلصة، وقدرته على توظيف اللغة الشعرية بأسلوب بلاغي وعذب، يُلامس القلوب ويترجم فرحة الوطن شعراً نابضًا بالمحبة والانتماء.