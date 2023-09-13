"الزعاق": الأسبوع المقبل يبدأ "الصفري".. موسم الأمراض الموسمية

وتابع، أنه خلال هذه الأيام يدخل علينا موسم أصفري، وفيه يصفر قرص الشمس لميلانها ناحية الجنوب استعداداً لموسم الشتاء، وتتقلب فيه الأجواء فتصفر الأجساد من الأمراض، وتنتشر فيه الطيور المهاجرة، ويزداد فحيح الرياح ويظهر صوت صفيرها بين غصون الأشجار.