"الزعاق": الأسبوع المقبل يبدأ "الصفري".. موسم الأمراض الموسمية

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق؛ إن الأسبوع المقبل هو بداية موسم الأمراض الموسمية (الزكام والحساسية بجميع أنواعها) والعامة يسمونه بموسم الصفري (لصفرة الأجساد من كثرة الأمراض)، ويعرفون ذلك بانتصاف موسم سهيل، لافتاً إلى أن يوم السبت 16 سبتمبر ينتصف سهيل).
وأضاف الزعاق؛ في فيديو على حسابه في "إكس"- تويتر سابقاً- أن الفصول عند العرب القدماء تنقسم إلى "الشتاء والصيف" وبينهما موسما الربيع والخريف، والعامة يسمون الربيع بالأحيمر؛ لحمرة وجه السماء، والخريف بالأصيفر أو الصفري؛ لأن الأجساد تصفر من كثرة الأمراض.
وأوضح الزعاق؛ أن المواسم الانتقالية الربيع والخريف تتقلب فيها الأجواء وتنتشر الأمراض الموسمية بجميع أنواعها.
وتابع، أنه خلال هذه الأيام يدخل علينا موسم أصفري، وفيه يصفر قرص الشمس لميلانها ناحية الجنوب استعداداً لموسم الشتاء، وتتقلب فيه الأجواء فتصفر الأجساد من الأمراض، وتنتشر فيه الطيور المهاجرة، ويزداد فحيح الرياح ويظهر صوت صفيرها بين غصون الأشجار.