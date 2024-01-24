"يلو" راعياً رئيسياً لملتقى السياحة السعودي

مجدداً واصلت شركة الوفاق لحلول النقل "يلو" مساهمتها في دعم الأنشطة والفعاليات الهادفة لتحقيق مبادرات وبرامج رؤية المملكة 2030 وتحديداً القطاع السياحي؛ حيث شاركت "يلو" كـ"راعي رئيسي" في ملتقى السياحة السعودي 2024 الذي أقيم خلال الفترة من 22 – 24 يناير الجاري، والذي يعدّ مساحة لأكبر العلامات التجارية السعودية في قطاعَي السياحة والسفر بهدف إيجاد فرص جديدة للنمو والتطوّر.
وشهد الملتقى تنظيم ورش عمل تم خلالها تناول التحديات والفرص في السياحة السعودية ومختلف المواضيع المتعلقة بالسياحة السعودية، إلى جانب ترويج الوجهات السياحية والخدمات والمنتجات السياحية، بالإضافة إلى ورش العمل التدريبية.
وتميز جناح "يلو" في المعرض باستعراض التجربة الغنية التي تمتلكها "يلو" في قطاع النقل التأجيري الذي يعدّ عاملاً مهماً في المنظومة السياحية، وإطلاع زوّار الجناح على التقنيات المتطورة التي تستخدمها "يلو" في صنع تجربة فريدة لعملائها، كما تعرفوا على جديد أسطول سيارات الشركة الذي شهد خلال الفترة الماضية إضافة السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة إلى قائمة الخيارات المتاحة أمام العملاء، كما قدّمت "يلو" في جناحها عرضاً عن إسهاماتها في دعم مختلف النشاطات الاجتماعية؛ ومنها رعاية دوري يلو، ونخبة من الأندية المحلية والعالمية، وتم التفاعل مع الزوّار من خلال عدد من الفعاليات في الجناح والخصومات الخاصة على خدمات "يلو".
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" الأستاذ محمد النجران بأن رعاية ملتقى السياحة السعودي تأتي ضمن رؤية الشركة التي تضع من خلالها نفسها كعنصر يؤثر ويتأثر بنمو هذا القطاع الحيوي الذي تركّز عليه بلادنا كثيراً للاستفادة من المقومات الثقافية الغنية والجغرافية المتنوعة، والطبيعة الرائعة التي تتمتع بها المملكة، وأضاف قائلاً: نحرص ليس فقط على التواجد في مثل هذه الملتقيات ذات الأهداف السامية ولكن أيضاً رعايتها والمساهمة في نجاحها بإذن الله لما لها من فوائد متعددة في التعريف بمكوّنات القطاعات السياحية والخيارات الواسعة والمتنوعة التي باتت متوفرة في سياحتنا السعودية، كما أننا في "يلو" نعتزّ بتقديم تجربتنا العريضة في مجال قطاع النقل التأجيري أمام الزوّار للتعرّف على التطوّر الهائل الحاصل في هذا القطاع، والذي يصبّ في صالح العميل ودعم الحراك السياحي.
يذكر أن "يلو" لديها أكثر من 90 فرعاً تغطي مدن ومطارات مختلفة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تواجدها في الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، وترتبط بشراكات استراتيجية عالمية تتيح للعملاء حجز سياراتهم عبر +140 دولة بأكثر من 3800 فرع. وتتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً في مجالها، وتوفر "يلو" لعملائها مفهوماً يتجاوز الخيال، ليس مجرد سيارة بل خدمة تناسب احتياجاتهم ورغباتهم وتأخذ في الاعتبار كل خطوة في رحلة عملائها لجعلها أسهل وأسرع. اعرف أكثر: https://www.iyelo.com/ar