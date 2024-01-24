"يلو" راعياً رئيسياً لملتقى السياحة السعودي

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" الأستاذ محمد النجران بأن رعاية ملتقى السياحة السعودي تأتي ضمن رؤية الشركة التي تضع من خلالها نفسها كعنصر يؤثر ويتأثر بنمو هذا القطاع الحيوي الذي تركّز عليه بلادنا كثيراً للاستفادة من المقومات الثقافية الغنية والجغرافية المتنوعة، والطبيعة الرائعة التي تتمتع بها المملكة، وأضاف قائلاً: نحرص ليس فقط على التواجد في مثل هذه الملتقيات ذات الأهداف السامية ولكن أيضاً رعايتها والمساهمة في نجاحها بإذن الله لما لها من فوائد متعددة في التعريف بمكوّنات القطاعات السياحية والخيارات الواسعة والمتنوعة التي باتت متوفرة في سياحتنا السعودية، كما أننا في "يلو" نعتزّ بتقديم تجربتنا العريضة في مجال قطاع النقل التأجيري أمام الزوّار للتعرّف على التطوّر الهائل الحاصل في هذا القطاع، والذي يصبّ في صالح العميل ودعم الحراك السياحي.