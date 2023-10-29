العالمي يزيد الرجحي يفوز بمنصة تتويج في باها بورتاليغري لأول مرة في مسيرته

وأعرب سفير رياضة المحركات السعودية يزيد الراجحي عن شعوره: "كانت هذه المرة الأولى التي أحقق فيها منصة تتويج في باها بورتاليغري ومن الصعب التقدم في المراكز الأولى بسبب طبيعة المسارات الطينية والزلقة، كما العادة توقعت انها ستكون بهذا التحدي الكبير فقد امتلكنا الثقة الكافية بسيارتنا في جميع المراحل التي خُضناها أنا وتيمو سوياً وهي ما جعلنا أن ننهي الرالي في المركز الثاني"