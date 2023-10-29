العالمي يزيد الرجحي يفوز بمنصة تتويج في باها بورتاليغري لأول مرة في مسيرته

أنهى البطل العالمي السعودي يزيد بن محمد الراجحي وصيفاً في باها بورتاليغري النسخة 37 والتي شكلت الجولة السادسة من كأس العالم للراليات الكروس كانتري باها 2023 بتنظيم الاتحاد الدولي للسيارات الـ "FiA" والذي أقيم في الفترة ما بين الـ 26 الى 28 من شهر أكتوبر الجاري في مدينة بورتو البرتغالية.
وقدّم البطل السعودي أداءً لافتاً ومتحكماً تحت الأمطار وعلى المسارات الطينية الصعبة مسجلاً توقيتاً إجمالياً قدره 4 ساعات و 56 دقيقة و 37 ثانية أمام أقرب منافسيه، صاحب الأرض البرتغالي جواو فيريرا في منافسة مثيرة على متن سيارة تويوتا هايلوكس على المسارات الموحلة التي تسببتها الأمطار الغزيرة الذي كانت تمطر خلال أيام الرالي.
وتمكن أيقونة رياضة السيارات السعودية الراجحي ومساعده تيمو في التغلب على الظروف المناخية التي واجهوها في التضاريس الزلقة والموحلة التي أعاقت تقدمهم في اليوم الأول وكانت الظروف المناخية صعبة وخطيرة على الجميع، ولكن في اليوم الثاني اشتدت المنافسة بين أصحاب الأرض والراجحي وهو الأمر الذي رفع سقف التحدي والإثارة.
وتألف الرالي من مرحلتين بلغت مجموع مسافتهما 654 كيلو متراً خلال يومي السبت والجمعة وكانت المرحلتين مقسومة على 4 أقسام انتقائية خاضعة للسرعة بمسافة كلية تبلغ 423 كيلو متراً حيث اتسمت المسارات البرتغالية بالتضاريس المتعارف عليها في الراليات الأوروبية: الطقس الماطر والمسار التقني الضيق الصعب والمشابه لمسارات باها بولندا وباها آراغون.
ووجه الراجحي شكره الخاص للشريك الاستراتيجي والوكيل الحصري لشركة تويوتا اليابانية العالمية للسيارات في المملكة العربية السعودية، شركة عبد اللطيف جميل للسيارات على دعمهم ورعايتهم له في مشاركاته في الراليات العالمية والإقليمية.
وأعرب سفير رياضة المحركات السعودية يزيد الراجحي عن شعوره: "كانت هذه المرة الأولى التي أحقق فيها منصة تتويج في باها بورتاليغري ومن الصعب التقدم في المراكز الأولى بسبب طبيعة المسارات الطينية والزلقة، كما العادة توقعت انها ستكون بهذا التحدي الكبير فقد امتلكنا الثقة الكافية بسيارتنا في جميع المراحل التي خُضناها أنا وتيمو سوياً وهي ما جعلنا أن ننهي الرالي في المركز الثاني"
وقال تيمو غوتشالك، مساعد بطل الراليات السعودي يزيد الراجحي: "بالنسبة لنا، كانت بمثابة الفوز لنا، كان سباقاً رائعاً واداء السيارة كانت أكثر من رائعة ولم نخطئ بالرغم من الظروف المناخية التي واجهناها"
"أنا حقاً متحمس للغاية لباها دبي، فبالطبع سنضغط بأقصى قدر ممكن لكى نفوز به مجدداً"