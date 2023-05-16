عاتب رفقاء دربه بسبب التجاهل واتهم فنانًا شهيرًا بـ"إذلال" زملائه... وداعًا فهد الحيان

بين الحين والآخر، كشف الراحل فهد الحيان عن كواليس علاقاته بزملائه من الفنانين، فأكد سابقًا أنه شكّل ثنائيًا كوميديًا جيدًا مع الفنان المصري محمد هنيدي، حينما عملا معًا في تقديم برنامج "الحصن 2"، حيث قال إنها "تجربة أكثر من رائعة، وجاءت في إطار إنتاج ضخم، حيث يعد أضخم برنامج في الشرق الأوسط، وكانت الكواليس مفعمة بالضحك والكوميديا والود بيني والفنان محمد هنيدي، وكنا دويت وكوميديًا مميزًا، فهنيدي يعرفني جيدًا وامتدح أعمالي، وعلاقتنا طيبة، لا سيما أن هنيدي في البرنامج يلعب دورًا خاليًا، فيما تسببت له في تدمير القصر خلال أحداث البرنامج".