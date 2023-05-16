عاتب رفقاء دربه بسبب التجاهل واتهم فنانًا شهيرًا بـ"إذلال" زملائه... وداعًا فهد الحيان

شيع المصلون، عصر اليوم، في جامع الأمير فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود بالحائر، جثمان الفنان فهد الحيان، عن عمرٍ يناهز 52 عامًا، إثر سكتة قلبية باغتته أثناء النوم مساء أمس الاثنين.
وساد الشارع الخليجي حالة من الصدمة بعد الإعلان عن وفاته، حيث يعتبر "الحيان" واحدًا من ضمن أشهر نجوم الفن في المملكة، إذ اشتهر بأداء الأدوار الكوميدية في المسلسلات الدرامية، أبرزها دوره في المسلسل الكوميدي الشهير "طاش ما طاش".
ومن جانبه، كشف عبدالعزيز، شقيق الفنان الراحل فهد الحيان، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته، لافتًا إلى أنه لم يكن يشكو من أي مشاكل صحية، وأنه لم يكن يشكو من أي شيء، ونام نومته الأخيرة، وعندما طالت نومته أتى أبناؤه ليوقظوه، إلا أنه قد فارق الحياة".
وتابع شقيقه:"زارنا قبل وفاته بيومين، وكان يودعهم وداع المفارق، جلس معنا وتناول وجبة الغداء، وسلم على جميع إخوته وأخواته، وكان يسأل عن الصغير والكبير، وكان يعمل أعمال خير، وكأنه يقول هذا آخر لقاء، حتى إنه أحضر أبناءه معه في آخر تجمع".
بين الحين والآخر، اعتاد الفنان الراحل على نشر بعض المنشورات عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أمّا آخر ما نشره، والذي اعتبره الجمهور رسالة وداع، فكان مقطع فيديو قصير تم نشره في أبريل الماضي، عبر إنستغرام، وهو يعرض صورة للكعبة المشرفة، مصحوبة بدعاء.
كما سبق ذلك بأيام، نٌشر مقطع آخر بصورة للفنان الراحل فهد الحيان مع تصريح له عن النخوة، حيث قال: "النخوة شيء عظيم، كونوا مع شخص سواء مريضًا أو محتاجًا لأي مساعدة في حياته"، وقد صاحب هذا التصريح مقطع من أنشودة "هل لك سر عند الله؟".
وفي فبراير الماضي، أعلن الفنان فهد الحيان اعتذاره عن المشاركة في الجزء الجديد من المسلسل الشهير "طاش ما طاش"، وذلك عبر ما يتم نشره بحسابه في السناب شات، بسبب تقليص دوره إلى حلقتين فقط من المسلسل.
كما خرج في لقاء تلفزيوني، مشيراً أنه فرح بعودة المسلسل واتفق مع الفنان ناصر القصبي على الاستعداد للخروج بعمل مميز، ولكنه فوجئ بوجود حلقتين له فقط، وحين عبّر عن عدم رضاه عن ذلك وعدوه بزيادة عدد الحلقات وإجراء بعض التعديلات، متابعًا أنه رغم ذلك لم يستجيبوا إلى مطلبه، فقرر الاعتذار عن العمل.
وبعيدًا عن رسم البسمة على الوجوه وإدخال السرور في الأعمال الفنية، فقد عاش الفنان فهد الحيان، موقفًا إنسانيًا كان هو الأصعب في حياته، قبل سنوات، إذ كشف أنه مر بحالة نفسية صعبة بعدما توفت شقيقته نتيجة خضوعها لعملية جراحية لتقليص حجم المعدة، لافتًا آنذاك، إلى أنه تخوف بعدها من خضوعه للعملية، ولكن خشي على نفسه من أن يصاب بأمراض عدة، مثل السكري والضغط فخضع لعملية تقليص المعدة تكللت بالنجاح.
وبعد سنوات من رحيل شقيقته، فجّر "الحيان" مفاجأة مدوية عن واقعة وفاتها، حيث أكّد أنها راحت ضحية لخطأ طبي، أدى إلى وفاتها بعد قطع شريان الأورطي "الأبهر" خلال عملية جراحية أجراها طبيب في أحد مستشفيات القطاع الخاص بالمملكة، وحينها ذكر اسم الطبيب للتنبيه منه وعدم المجازفة من قبل المرضى للتداوي بين يديه.
وقبل سنوات، فاجأ الفنان الراحل الجميع بإعلان اعتزاله التمثيل، إذ أكد أن القرار جاء بسبب سوء الأوضاع الفنية في المملكة، خاصة أنه قدّم أعمالًا فنية مميزة، ومنها "طاش ما طاش" و"غشمشم" و"هشتقة".
ولكن بعد ذلك تراجع الحيان عن قرار، وقال في تصريحات تلفزيونية إن اعتزاله جاء في لحظة غضب؛ حيث كان حزينًا ومستاءً من طريقة معاملة الممثلين في تلك الفترة، مبينًا أنه فوجئ بانتشار خبر اعتزاله على كل وسائل الإعلام، وجاءته عدة مكالمات بعدها لإثنائه عن ذلك.
بين الحين والآخر، كشف الراحل فهد الحيان عن كواليس علاقاته بزملائه من الفنانين، فأكد سابقًا أنه شكّل ثنائيًا كوميديًا جيدًا مع الفنان المصري محمد هنيدي، حينما عملا معًا في تقديم برنامج "الحصن 2"، حيث قال إنها "تجربة أكثر من رائعة، وجاءت في إطار إنتاج ضخم، حيث يعد أضخم برنامج في الشرق الأوسط، وكانت الكواليس مفعمة بالضحك والكوميديا والود بيني والفنان محمد هنيدي، وكنا دويت وكوميديًا مميزًا، فهنيدي يعرفني جيدًا وامتدح أعمالي، وعلاقتنا طيبة، لا سيما أن هنيدي في البرنامج يلعب دورًا خاليًا، فيما تسببت له في تدمير القصر خلال أحداث البرنامج".
وفي عام 2021، كشف الحيان أن رفيقا دربه الفنانين ناصر القصبي وعبدالله السدحان تجاهلاه، ولم يعرضا عليه العمل في مسلسلات رمضان هذا العام، واستدرك الحيان: "صناع مسلسل (شليوي ناس) عرضوا عليّ العمل كضيف شرف، لكني رفضت".
أمّا الفنان المصري رامز جلال، فحصل على نصيب الأسد من انتقادات الحيان، والذي اعتبر برنامجه "رامز مجنون رسمي"، يسيء إلى الإنسانية، والأخلاق، وحقوق البشر، وآداب الاستضافة".
وقال الحيان: "البرنامج قمة في الإذلال والتحقير للمستضيفين. نحن لا نضحك، ولا نبتسم على برنامج مثل هذا، يصغِّرهم، ويهينهم، فلا حقوق الإنسان ترضى بذلك، ولا أي دين. هذه المهزلة بكل معنى الكلمة، وأتمنى أن يصل كلامي هذا إلى المسؤولين".
وعبَّر عن استيائه من استمرار عرض برنامج رامز جلال، الذي كما وصف "يهين فيه المستضيفين دون أي تحركٍ من الجهات المعنية والمختصة لاتخاذ إجراءاتٍ ضد البرنامج، بل ودون تعليقٍ من هيئة نقابة المهن الموسيقية حيال معطياته السلبية".