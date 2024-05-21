"أمير حائل" يشكر جامعة الأمير محمد بن فهد على جهودها في إعداد الدراسة الاستشرافية للمنطقة

قدّم الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، شكره وتقديره لرئيس جامعة الأمير محمد بن فهد، الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، على جهود الجامعة المبذولة والمتميزة في إعداد الدراسة الاستشرافية للمنطقة، بعد توقيع الجامعة -ممثلة في مركز الدراسات- مذكرة تفاهم تهدف إلى إعداد دراسة استشرافية لحائل خلال العشر السنوات القادمة.
من جهته قال رئيس الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري: إن هذه الجهود تأتي امتدادًا للبرامج التنموية والإنسانية التي أطلقتها الجامعة، والتي تأتي من التزام الجامعة بالمسؤولية الاجتماعية، وإحداث الأثر الإيجابي في المجتمعات، كما تمثل أهمية في مجال استشراف المستقبل لمنطقة حائل بالمناهج العالمية المعتمدة، ووضع الخطط المناسبة لتحقيق مخرجاتها والاستعداد لمواجهة تحدياتها؛ موضحًا أن هذه الجهود تأتي في إطار اهتمام الجامعة باستشعار مستقبل المنطقة وتحقيق متطلبات ذلك.
وأشاد الدكتور الأنصاري بجهود الفريق العلمي لإنجاز هذه الدراسة والتي استغرقت عامًا ونصفًا للوصول إلى النتائج التي تخدم تطلعات المنطقة بإذن الله؛ مؤكدًا أن الجامعة سوف تستمر في تقديم مثل هذه البرامج المجتمعية والتنموية خصوصًا وأن هذه الجهود تأتي انطلاقًا من توجيهات رئيس مجلس الأمناء الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والذي يحرص دائمًا على أن تقوم الجامعة بدورها الوطني والمجتمعي.
وقدّم الدكتور "الأنصاري" شكره الجزيل للأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، على إتاحة الفرصة لمركز الدراسات الاستشرافية بالجامعة على إعداد هذه الدراسة، كما قدّم شكره وتقديره على دعمهم للمبادرات التنموية الهادفة للنهوض بالمجتمع في المنطقة.
وثمّن جهود الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة على اهتمامه ومتابعته المستمرة لبرامج الجامعة المختلفة، خصوصًا البرامج والمبادرات الإنسانية.