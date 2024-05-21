"أمير حائل" يشكر جامعة الأمير محمد بن فهد على جهودها في إعداد الدراسة الاستشرافية للمنطقة

من جهته قال رئيس الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري: إن هذه الجهود تأتي امتدادًا للبرامج التنموية والإنسانية التي أطلقتها الجامعة، والتي تأتي من التزام الجامعة بالمسؤولية الاجتماعية، وإحداث الأثر الإيجابي في المجتمعات، كما تمثل أهمية في مجال استشراف المستقبل لمنطقة حائل بالمناهج العالمية المعتمدة، ووضع الخطط المناسبة لتحقيق مخرجاتها والاستعداد لمواجهة تحدياتها؛ موضحًا أن هذه الجهود تأتي في إطار اهتمام الجامعة باستشعار مستقبل المنطقة وتحقيق متطلبات ذلك.