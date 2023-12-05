توقعات ساكسو بنك لعام 2024 .. النفط إلى 150 دولارًا والسعودية تستحوذ على دوري أبطال العالم

جاء في توقعات ساكسو بنك أن أسعار النفط في منتصف عام 2024 ستصل إلى 150 دولارًا، وستحصل المملكة على دفعة كبيرة وإضافية للاستمرار في النمو الكبير والنفوذ في الساحة الدولية، كما سيكون المجال الرياضي واحدًا من أبرزها على المستوى العالمي.