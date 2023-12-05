توقعات ساكسو بنك لعام 2024 .. النفط إلى 150 دولارًا والسعودية تستحوذ على دوري أبطال العالم

أصدر ساكسو بنك توقعاته لعام 2024، والتي شملت ارتفاعًا هائلاً في أسعار النفط، واستثمار المملكة العربية السعودية في نخبة كرة القدم الأوروبية ودوري أبطال العالم وفوزًا مفاجئًا في الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتكتسب توقعات ساكسو بنك (بنك استثماري عالمي)، تقديرًا عالميًا لقدرتها الكبيرة على التنبؤ بالتطورات العالمية على مدى سنوات طويلة.
جاء في توقعات ساكسو بنك أن أسعار النفط في منتصف عام 2024 ستصل إلى 150 دولارًا، وستحصل المملكة على دفعة كبيرة وإضافية للاستمرار في النمو الكبير والنفوذ في الساحة الدولية، كما سيكون المجال الرياضي واحدًا من أبرزها على المستوى العالمي.
وقال تقرير التوقعات إنه مع ارتفاع أسعار النفط ستطلق محاولة ناجحة لشراء دوري أبطال العالم، واحدة من أبرز بطولات كرة القدم في العالم كما سيكون الدوري السعودي ضمن أفضل 10 دوريات كرة القدم عالميًا مرصعًا بكبار النجوم.
وأشار التقرير إلى أن المملكة ستنجح في تنظيم منافسة دوري أبطال العالم والاستحواذ عليه بعد فشل الفيفا في إقامتها أو تحويلها إلى دوري منافس عالمي، وسيتم لعب عدد كبير من مباريات هذه المنافسة العالمية في العاصمة السعودية الرياض.
شددت توقعات ساكسو بنك على أن انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024 ستكون مفاجأة كبرى، حيث لن يصل دونالد ترامب وجو بايدن إلى نهاية سعيدة، وسيكسب مرشح حزب ثالث أصواتًا لأول مرة في تاريخ الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وأشارت التوقعات إلى أن روبرت كيندي جونيور، مرشح مستقل، وهو ابن شقيق الرئيس الأمريكي جون كيندي وابن السيناتور روبرت كيندي، سيحقق الفوز في الانتخابات وستبدأ أمريكا معه في الدخول في حقبة سياسية جديدة وتحول دراماتيكي بعيدًا عن البلوتوقراطية (نظام الحكم الذي يسيطر عليه أصحاب الثروات).