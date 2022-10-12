أمير الشرقية يرعى "عمومية" مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة

وأوضح أن السعودية لديها إمكانيات وقدرات تؤهلها لخدمة القضية، وتحقيق نجاحات فيها، بالتعاون مع أفضل مراكز العلم في العالم. مبينًا أن العمى والإعاقة لا يمكن أن يستمرَّا في ظل التطور العلمي والتقني الذي يشهده العالم، مشددًا على أهمية الجرأة والتفكير بطريقة مختلفة لخلق حلول مهمة لهذه القضية، وهو ما سيعمل عليه مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة. معربًا عن سعادته بما تشهده السعودية من تطور في مختلف مجالات الحياة ضمن رؤية السعودية 2030 التي يقودها ويشرف عليها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتحقُّق نجاحات كبيرة.