وزير الخارجية: نحتاج إلى مسار ذي مصداقية لإنشاء دولة فلسطينية

شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله في جلسة حوارية ضمن المنتدى الاقتصادي العالمي الذي تحتضنه الرياض.
وقال وزير الخارجية في جلسة "الضغوطات في منطقة الشرق الأوسط": الأمم المتحدة تُقَدر إعادة إعمار غزة في 30 عامًا، ويجب وضع حلول للوضع الفلسطيني بشكل شامل.
وأردف الأمير "فيصل": لا يمكن تجاهل ما يعانيه الفلسطينيون في الضفة الغربية، ونحتاج إلى مسار ذي مصداقية ولا رجعة عنه لإنشاء دولة فلسطينية.
يُذكر أن انعقاد الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض؛ يأتي بهدف دعم الحوار العالمي، وإيجاد حلول للتحديات العالمية المشتركة في ظل الاضطرابات والتحديات الاقتصادية المعقدة التي تزعزع استقرار العالم؛ حيث يعمل الاجتماع وفق أجندة هادفة إلى تعزيز أساليب التفكير المستقبلي في التعامل مع الأزمات.