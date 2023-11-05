جامعة طيبة توفّر وظائف أكاديمية شاغرة في 36 تخصُّصًا

أعلنت جامعةُ طيبة، اليوم الأحد، توفُّرَ وظائف أكاديمية شاغرة بالمدينة المنورة وفروعها في محافظتَيْ "ينبع" و"العلا"، لدرجة معيد في 36 تخصصًا.
وترغب الجامعةُ في شغل تلك التخصصات بنظام التعاقد "رجال ونساء"؛ للتدريس في 18 كلية.
وحدّدت الجامعةُ مواعيدَ التقديم للمهتمين اعتبارًا من 12 إلى 16 نوفمبر الجاري.
واشترطت للمتقدّم: أن يكون سعوديَّ الجنسية، ولا يزيد العمر على 30 سنة، بالإضافة إلى الحصول على درجة البكالوريوس من جامعة سعودية، أو معادلتها.
وأوضحت الجامعة أن التقديم على الوظائف لا يعتبر ترشيحًا نهائيًّا، ولكنه بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية.
وشدّدت على أن التقديم يكون على وظيفة واحدة فقط، وفي حال عدم اكتمال الطلب يتمّ استبعاده.
كما تتمّ متابعة الطلب من خلال النظام الإلكتروني للتقديم، وسيتمّ الترشيح للتخصصات المتاحة للتقديم "رجال ونساء" وفق احتياج الكليات.
ودعت "جامعة طيبة" الراغبين في التقديم، إلى زيارة البوابة الإلكترونية للجامعة، على الرابط التالي: www.taibahu.edu.sa، لمزيد من التفاصيل وتقديم الطلبات.