كبير الجمهوريين بالكونجرس: السعودية شريك مهم.. وإدارة بايدن تأخرت في تعزيز التعاون معها

دعا جيم ريتش، كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تعزيز العلاقات مع السعودية باعتبارها "شريكًا مهمًا" اقتصاديًا وأمنيًا لواشنطن، وفقًا للعربية نت.
وتفصيلاً، قال ريتش على تويتر: "على مدى 80 عامًا، كانت المملكة العربية السعودية شريكًا مهمًا في دعم المصالح الأمنية والاقتصادية المشتركة"، مضيفًا : "لقد تأخرت إدارة بايدن في تعزيز التعاون مع المملكة".
ووصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء الثلاثاء، إلى السعودية، حيث من المرتقب أن يجتمع مع المسؤولين السعوديين لمناقشة التعاون الاستراتيجي السعودي - الأمريكي في القضايا الإقليمية والعالمية ومجموعة من القضايا الثنائية بما في ذلك التعاون الاقتصادي والأمني.
ويقضي بلينكن في السعودية يومين، حيث سيشارك في اجتماع وزاري لمجلس التعاون الخليجي الأمريكي لمناقشة التعاون في مجال تعزيز الأمن والاستقرار، وخفض التصعيد والتكامل الإقليمي والفرص الاقتصادية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
ويحضر بلينكن مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اجتماعًا وزاريًا للتحالف الدولي لهزيمة داعش في الرياض لتسليط الضوء على الدور الحاسم الذي يلعبه التحالف لمواجهة التهديد المستمر لداعش.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، التزام واشنطن بتعزيز شراكتها الأمنية مع السعودية، بما في ذلك المبيعات الدفاعية والتدريبات المشتركة ومكافحة انتشار الصواريخ والطيران المسيّر لدى جهات غير حكومية.