كبير الجمهوريين بالكونجرس: السعودية شريك مهم.. وإدارة بايدن تأخرت في تعزيز التعاون معها

وتفصيلاً، قال ريتش على تويتر: "على مدى 80 عامًا، كانت المملكة العربية السعودية شريكًا مهمًا في دعم المصالح الأمنية والاقتصادية المشتركة"، مضيفًا : "لقد تأخرت إدارة بايدن في تعزيز التعاون مع المملكة".