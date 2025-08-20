شراكة استراتيجية بين «نيميتشِك» و«buildingSMART السعودية» لدعم التحول الرقمي في قطاع البناء

وسيتم اختيار مشاريع تجريبية محددة لتطبيق تقنيات «نيميتشك» عليها، لإنجازها بسرعة أكبر، وتحسين مستويات السلامة، وتقليل التكاليف من خلال إدارتها بشكل أكثر كفاءة. كما تشمل الشراكة إعداد وتنفيذ برامج تدريب مهني ودورات متقدمة في تطبيق تقنيات "النموذج الرقمي للمباني (BIM)" بما يتوافق مع متطلبات السوق في المملكة العربية السعودية. سيتم كذلك تقديم خدمات استشارية للجهات العاملة في القطاع العمراني، لمساعدتها على استخدام تقنيات رقمية تراعي معايير البيئة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية في الدولة، بالإضافة إلى دعم مبادرات البناء المستدام، انسجاماً مع رؤية 2030، الداعمة لمسارات الابتكار والاستدامة والتنويع الاقتصادي على مستوى الدولة.