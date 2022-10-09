واقعة لها شهود.. "كف على وجه طالب" يتفاعل بشكوى ضد وكيل مدرسة بمكة

وبحسب الشكوى، التي اطلعت عليها "سبق"، ويتهم فيها شقيق الطالب؛ وكيل المدرسة بضرب أخيه؛ وتقدّم بها إلى مدير تعليم مكة المكرّمة جاء فيها، أنه يشكو وكيل مدرسة -تحتفظ "سبق" باسمها- بعد قيامه بضرب أخيه على وجهه، الذي يدرس في المرحلة المتوسطة بإحدى المدارس التابعة لمكتب تعليم شرق مكة المكرّمة.