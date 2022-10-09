واقعة لها شهود.. "كف على وجه طالب" يتفاعل بشكوى ضد وكيل مدرسة بمكة

تلقّت الإدارة التعليمية بمنطقة مكة المكرّمة، شكوى من أسرة طالب؛ اتهموا فيها وكيل مدرسة بضرب ابنهم "كفاً على وجهه" على مرأى من زملائه داخل المدرسة وبعض من المعلمين.
وبحسب الشكوى، التي اطلعت عليها "سبق"، ويتهم فيها شقيق الطالب؛ وكيل المدرسة بضرب أخيه؛ وتقدّم بها إلى مدير تعليم مكة المكرّمة جاء فيها، أنه يشكو وكيل مدرسة -تحتفظ "سبق" باسمها- بعد قيامه بضرب أخيه على وجهه، الذي يدرس في المرحلة المتوسطة بإحدى المدارس التابعة لمكتب تعليم شرق مكة المكرّمة.
وقال في شكواه لمدير تعليم مكة المكرّمة: "أتقدم لكم بالشكوى؛ حيث إنه في يوم الأربعاء الماضي، وعند الساعة الثانية عشرة ظهراً، قام وكيل المدرسة بضرب أخي ولطمه بكف على الوجه أمام زملائه وبعض من المعلمين -على حدّ شكواه-.
وأشار إلى أن ذلك يعد مخالفاً للتعليمات التي تمنع ضرب الطلاب، مطالباً الإدارة التعليمية بالتحقيق في الموضوع، واتخاذ الإجراء اللازم بشكلٍ عاجل.