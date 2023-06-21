بتوجيه من خادم الحرمين .. تسمية الطريق الرابط بين الرياض والقصيم بـ "طريق الملك فهد"

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، بتسمية الطريق الرابط بين مدينة الرياض ومنطقة القصيم بـ"طريق الملك فهد" ليكون امتداداً للجزء الواقع في مدينة الرياض، ويأتي تغيير مسمى هذا الطريق المهم الذي تم افتتاحه في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -، والذي يبلغ طوله 337 كم، تأكيداً على دور الملك فهد في دعم قطاع الطرق، والنجاحات التي تحققت في عهده، وكان منها افتتاح هذا الطريق المهم، الذي استمر العمل على توسعته حتى أصبح يصل إلى منفذ الحديثة في الوقت الحالي، حيث يعد هذا الجزء من أهم أجزاء الطريق بوصفه الأكثر من ناحية الحركة المرورية، ويتقاطع مع الطريق السريع الذي يربط المدينة المنورة بمنطقة القصيم.