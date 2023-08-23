وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ومحافظ هيئة الحكومة الرقمية في زيارة لمقر أوشن إكس لحلول الأعمال

وخلال الزيارة تعرّف المهندس السواحة، والمحافظ المهندس الصويان، على شركة أوشن إكس لحلول الأعمال من خلال عرض تقديمي يشمل خدمات الشركة وأبرز إنجازاتها، وتضمن العرض أيضاً التعريف باستثمارات ملّاك أوشن إكس في قطاع التقنية، كما شهد برنامج الزيارة جولة تعريفية لمرافق الشركة، ولقاء قادة وفرق عمل أوشن إكس، والشركات التقنية.