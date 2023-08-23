وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ومحافظ هيئة الحكومة الرقمية في زيارة لمقر أوشن إكس لحلول الأعمال

قام وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ومحافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان اليوم، بزيارة مقر شركة أوشن إكس لحلول الأعمال بالرياض، وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة شركة أوشن إكس الأستاذ عبدالله العساف، والرئيس التنفيذي المهندس إبراهيم الزهيميل.
وخلال الزيارة تعرّف المهندس السواحة، والمحافظ المهندس الصويان، على شركة أوشن إكس لحلول الأعمال من خلال عرض تقديمي يشمل خدمات الشركة وأبرز إنجازاتها، وتضمن العرض أيضاً التعريف باستثمارات ملّاك أوشن إكس في قطاع التقنية، كما شهد برنامج الزيارة جولة تعريفية لمرافق الشركة، ولقاء قادة وفرق عمل أوشن إكس، والشركات التقنية.
وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود منظومة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للتعرف على الشركات التي تخدم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والشركات العاملة في هذا القطاع.