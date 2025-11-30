موقع غزوة بدر غرب المدينة.. شاهد على وعد إلهي ونصر تاريخي في صدر الإسلام

يُعد موقع غزوة بدر أحد أبرز معالم المدينة المنورة التاريخية، ويقع على بُعد 150 كيلومترًا إلى الغرب منها، وهو شاهد خالد على وعدٍ إلهي تحقّق بالنصر في معركة بدر الكبرى في السنة الثانية من الهجرة، حيث انتصر النبي ﷺ وأصحابه على المشركين.