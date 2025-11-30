موقع غزوة بدر غرب المدينة.. شاهد على وعد إلهي ونصر تاريخي في صدر الإسلام

يُعد موقع غزوة بدر أحد أبرز معالم المدينة المنورة التاريخية، ويقع على بُعد 150 كيلومترًا إلى الغرب منها، وهو شاهد خالد على وعدٍ إلهي تحقّق بالنصر في معركة بدر الكبرى في السنة الثانية من الهجرة، حيث انتصر النبي ﷺ وأصحابه على المشركين.
ويضم الموقع عددًا من المعالم البارزة مثل مسجد العريش الذي صلّى فيه النبي ﷺ قبل المعركة، وساحة ميدان القتال، ومقبرة شهداء بدر.
وكانت بدر في السابق سوقًا من أشهر أسواق العرب، تقع على الطريق التجاري الرابط بين الشام ومصر، وكانت محطة مهمة للحجاج والتجار، ما أكسبها مكانة بارزة تاريخيًا واقتصاديًا.
هذا الموقع ليس فقط معلَمًا تاريخيًا، بل هو محطة استحضار لقيم النصر والثبات والإيمان العميق، ويشكل رمزًا من رموز انتصارات المسلمين الأولى في صدر الإسلام.