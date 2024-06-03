أمير الكويت يستقبل وزير الخارجية ويستعرضان العلاقات الوثيقة بين البلدين

استقبل الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، اليوم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وذلك في قصر بيان بالعاصمة الكويت، بحضور وزير خارجية دولة الكويت عبدالله علي اليحيا.