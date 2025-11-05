التجارة تستدعي 7,393 مركبة من فورد ولينكون بسبب خلل يوقف صورة الكاميرا الخلفية عند الرجوع

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 7,393 مركبة من علامتَي فورد ولينكون لخلل في نظام الكاميرا الخلفية قد يؤدي إلى توقف عرض الصورة أثناء الرجوع للخلف، ما يرفع احتمالية وقوع حادث.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم عبر حسابها على منصة “إكس” أن الاستدعاء يشمل عددًا من الطرازات المنتجة بين عامي 2021 و2024، مؤكدة أن الإجراء يأتي حفاظًا على سلامة مستخدمي الطرق والتزامًا بمعايير الجودة والأمان.
ودعت الوزارة ملاك المركبات إلى التحقق من شمول مركباتهم للاستدعاء عبر المنصة الوطنية للاستدعاءات Recalls.sa، ثم التواصل مع الوكلاء المعتمدين لإجراء الفحص والصيانة اللازمة دون مقابل. وشددت على أهمية الاستجابة الفورية للاستدعاء ومعالجة الخلل لتفادي المخاطر المحتملة أثناء القيادة.