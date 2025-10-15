أمير منطقة الرياض يدشّن الحملة الوطنية للتطعيم ضدّ الإنفلونزا الموسمية

دشّن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، الحملة الوطنية للتطعيم ضدّ الإنفلونزا الموسمية "لشتاء" لعام 2025 - 2026, بتنظيم من هيئة الصحة العامة ممثلة بفرع القطاع الأوسط، وبالتعاون مع التجمع الرياض الصحي الأول.
جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بقصر الحكم اليوم، المدير التنفيذي لفرع القطاع الأوسط بهيئة الصحة العامة (وقاية) الدكتورة أميرة بنت عبدالمحسن الرصيص، ومنسوبي هيئة الصحة العامة.
واستمع أمير منطقة الرياض لشرح عن الحملة التي تهدف إلى رفع مستوى المناعة المجتمعية والحد من المضاعفات الناتجة عن الإصابة بالمرض خاصة لدى الفئات الأكثر عرضة، كما اطلع، على تعريف عن أعمال هيئة الصحة العام.