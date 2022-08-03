"سعود الطبية": للاختناق مسببات وهذه طرق علاجه

أكدت مدينة الملك سعود الطبية -ممثلة في إدارة الخدمات التنفسية- أن الاختناق هو حالة نقص حاد في الإمداد بالأكسجين إلى الجسم، والذي ينشأ عن التنفس غير الطبيعي أو ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون في الدم لدرجة تمنع الخلايا من القيام بوظائفها؛ حيث يؤثر الاختناق في المقام الأول على الأنسجة والأعضاء وقد يؤدي إلى فقدان الشخص للوعي، وإذا لم يحصل الشخص على أكسجين في غضون بضع دقائق فقد يحدث تلف دماغي، وقد يؤدي ذلك للوفاة، لا قدر الله.
وأوضح أخصائي ومدير إدارة الرعاية التنفسية أيمن السالمي، أن أسباب الشعور بالاختناق تتنوع؛ ولكنه يحدث عادة بسبب إصابة أو استنشاق مواد كيميائية أو انسداد مجرى الهواء، وتتضمن أسباب الاختناق وضيق التنفس ما يلي: ضيق أو انسداد مجرى الهواء بسبب بعض الحالات الطبية مثل الربو وتشنج الحنجرة، أو انسداد بسيط بسبب وجود مواد غريبة وربو شديد أو التهاب القصبات الحاد، أو الالتهاب الشعبي الحاد، الغرق أو قرب حدوث حالة الغرق بالماء ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة والنوبات القلبية وتليف الرئة، وأيضًا متلازمة انقطاع النفس النومي التي تُسبب الاختناق أثناء النوم أو الاختناق الليلي، ويُعد ارتخاء الأنسجة الرخوة في الرقبة أحد أسباب الاختناق أثناء النوم والشعور باختناق في الرقبة.
وذكر أن علامات وأعراض الاختناق تشمل صعوبة في التنفس أو ضيق التنفس وصوت تنفس غير طبيعي للمصاب؛ بحيث يكون تنفس ضوضائي ومزعج، وبطء معدل النبض، والتشوش الذهني، ونزيف في الأنف، وأيضًا تشوش بصري، وفقدان السمع، وفقدان الوعي، وزُرقة في وجه المصاب.
وأضاف: على الرغم من وجود عدد قليل فقط من المضاعفات المحتملة الناجمة عن الاختناق، إلا أنها ومع ذلك تكون شديدة وأحيانًا قد تكون قاتلة مثل الغيبوبة وموت الدماغ.
وأشار بوجود خطوات لعلاج الاختناق، فإذا كان مسبب الاختناق جسمًا غريبًا يغلق مجرى التنفس؛ فيجب القيام بما يسمى بمناورة هيملش، التي سوف يختلف القيام بها مع البالغين والأطفال والنساء الحوامل، وهي إزالة شيء من حلق شخص مختنق عن طريق تطويقه بالذراع ولف ذراعي المسعف على المصاب من الخلف والضغط سريعًا بقبضة اليد على الجزء العلوي من البطن، أما إذا كان المصاب فاقدًا للوعي ولا يتنفس ولا يوجد نبض؛ فيجب إجراء الإنعاش القلبي الرئوي وهو إجراء طارئ لتجديد النبض والتنفس بشكل طبيعي، ويكون هذا الإجراء من خلال ما يلي: وضع اليد على وسط الصدر وجعل اليد الثانية فوق الأولى بشكل متشابك والقيام بعمل 30 ضغطة على الصدر، تليها عملية التنفس الفموي الاصطناعي مرتين، ولإعطاء التنفس الاصطناعي قم بإمالة الذقن إلى أعلى ثم للخلف لمنع أي انسداد في الشعب الهوائية، وإمساك أنف المصاب ثم التنفس الاصطناعي من خلال وضع فم المسعف على فم المصاب بشكل محكم، وتزويده بالهواء الاصطناعي وتكرار القيام بـ30 ضغطة على منتصف الصدر ومرتين من التنفس الفموي، لحين ظهور علامات الاستجابة والوعي عند المصاب.. وإذا كان لدى المصاب نبض لكن لا يتنفس؛ فيجب القيام بعمل التنفس الفموي بإعطائه التنفس الاصطناعي، ولا يجوز ترك مصابي الاختناق وحدهم في جميع الأوقات حتى إذا تم استرجاع حالة الوعي لديهم.
يُذكر أن مدينة الملك سعود الطبية تقع ضمن نطاق الرياض في تجمع الرياض الصحي الأول.