"سعود الطبية": للاختناق مسببات وهذه طرق علاجه

وأشار بوجود خطوات لعلاج الاختناق، فإذا كان مسبب الاختناق جسمًا غريبًا يغلق مجرى التنفس؛ فيجب القيام بما يسمى بمناورة هيملش، التي سوف يختلف القيام بها مع البالغين والأطفال والنساء الحوامل، وهي إزالة شيء من حلق شخص مختنق عن طريق تطويقه بالذراع ولف ذراعي المسعف على المصاب من الخلف والضغط سريعًا بقبضة اليد على الجزء العلوي من البطن، أما إذا كان المصاب فاقدًا للوعي ولا يتنفس ولا يوجد نبض؛ فيجب إجراء الإنعاش القلبي الرئوي وهو إجراء طارئ لتجديد النبض والتنفس بشكل طبيعي، ويكون هذا الإجراء من خلال ما يلي: وضع اليد على وسط الصدر وجعل اليد الثانية فوق الأولى بشكل متشابك والقيام بعمل 30 ضغطة على الصدر، تليها عملية التنفس الفموي الاصطناعي مرتين، ولإعطاء التنفس الاصطناعي قم بإمالة الذقن إلى أعلى ثم للخلف لمنع أي انسداد في الشعب الهوائية، وإمساك أنف المصاب ثم التنفس الاصطناعي من خلال وضع فم المسعف على فم المصاب بشكل محكم، وتزويده بالهواء الاصطناعي وتكرار القيام بـ30 ضغطة على منتصف الصدر ومرتين من التنفس الفموي، لحين ظهور علامات الاستجابة والوعي عند المصاب.. وإذا كان لدى المصاب نبض لكن لا يتنفس؛ فيجب القيام بعمل التنفس الفموي بإعطائه التنفس الاصطناعي، ولا يجوز ترك مصابي الاختناق وحدهم في جميع الأوقات حتى إذا تم استرجاع حالة الوعي لديهم.