وزير الداخلية يقف على سير العمل بمستشفى قوى الأمن بمكة ويزور عدداً من المرضى

وزار وزير الداخلية خلال جولة قام بها في المستشفى عدداً من المرضى الذين يتلقون الرعاية الطبية، واطمأن على وضعهم الصحي، داعياً الله -عز وجل- أن يلبسهم ثوب الصحة والعافية، ويمن عليهم بالشفاء العاجل، مقدماً لهم التهنئة بعيد الأضحى المبارك، سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة على الجميع، وهم ينعمون بالأمن والصحة والعافية.