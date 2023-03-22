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ريما بنت بندر تزور رائدَي الفضاء "علي وريانة" في هيوستن وتشاهد تدريباتهما

قالت: تشرّفت بزيارة مركز التحكم في مقره والتجوّل في مرافقه
ريما بنت بندر تزور رائدَي الفضاء "علي وريانة" في هيوستن وتشاهد تدريباتهما
سبق
سبق

زارت سفيرة المملكة لدى واشنطن الأميرة ريما بنت بندر؛ رائدَي الفضاء السعوديَّيْن علي القرني؛ وريانة برناوي؛ في مركز التحكم الخاص بمهمة "سبيس إكس" التي تنظّمها وكالة الفضاء "ناسا".

وقالت الأميرة ريما؛ عبر حسابها في تويتر: قابلت رائدَي الفضاء علي، وريانة؛ (أول رائدة فضاء عربية ومسلمة)، اللذين سيشكلان العلم من خلال 11 تجربة سيشاركان فيها أثناء انضمامهما إلى طاقم مهمة الفضاء Ax-2 خلال الـ3 أشهر المقبلة.

وأضافت، "لقد تشرّفت بزيارة مركز التحكم في مقره في هيوستن، والتجول في مرافقه، ورؤية رائدَي الفضاء لدينا في التدريب. أود أن أشكر الجميع على كرم الضيافة".

ناسا
الأميرة ريما بنت بندر

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