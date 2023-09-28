"البديوي": قادة مجلس التعاون يولون اهتماماً كبيراً بالزراعة والأمن الغذائي

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن قادة دول المجلس يولون موضوع الزراعة والأمن الغذائي اهتماماً كبيراً, وخاصةً بعد الأزمات العالمية وما صاحبها من متغيرات سريعة أثرت على الأمن الغذائي العالمي وسلاسل إمدادها، الأمر الذي يتطلب تعاونًا وثيقًا، فضلًا عن تنسيق الجهود على المستويات الإقليمية والدولية كافة.