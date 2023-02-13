"الداود " يفتتح فعاليات حملة "عساكم بخير" بديوان "الداخلية " بالرياض

افتتح نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، اليوم (الاثنين) فعاليات الحملة التوعوية التثقيفية (عساكم بخير)، التي تنفذها الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية ممثلة في المركز الصحي بديوان الوزارة .
جاء ذلك بحضور مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية اللواء سليمان بن عبدالرحمن الداود، ومشاركة جهات طبية وجمعيات متخصصة، إضافة إلى نادي منسوبي وزارة الداخلية.
وقد شملت الفعاليات عدة أجنحة تضمنت رسائل توعوية وعروضًا مرئية قدمها مختصون في عدد من التخصصات الطبية والخدمية.
يشار إلى أن هذه الأنشطة التوعوية تأتي ضمن خطة الخدمات الطبية التي تسعى من خلالها إلى رفع مستوى الوعي الصحي وتعزيز الصحة العامة.