"الداود " يفتتح فعاليات حملة "عساكم بخير" بديوان "الداخلية " بالرياض

جاء ذلك بحضور مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية اللواء سليمان بن عبدالرحمن الداود، ومشاركة جهات طبية وجمعيات متخصصة، إضافة إلى نادي منسوبي وزارة الداخلية.