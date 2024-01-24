في الذكرى الـ"49" لتأسيسها.. "آركو" تسابق الزمن لتخفيف المعاناة الإنسانية بالعالم العربي

وتابع أمين عام المنظمة العربية: ونحن إذ نحتفل بهذه الذكرى؛ حري بنا أن ننوه بالدعم المتواصل من المملكة العربية السعودية للمنظمة؛ حيث إنه في عهد المغفور له بإذن الله الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود تم استضافة مقر الأمانة العامة للمنظمة عام 1975 واستمر هذا الدعم السخي من حكومة المملكة ممثلة في قيادتها الرشيدة منذ ذلك الحين إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان آل سعود.