وكالة الأنباء اليونانية: زيارة ولي العهد لأثينا تؤكد الطبيعة الإستراتيجية لعلاقات البلدين

في تقرير لها حول الزيارة الرسمية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى اليونان، اليوم (الثلاثاء)، قالت وكالة الأنباء اليونانية: "إن الزيارة الرسمية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان تؤكد على الطبيعة الإستراتيجية للعلاقات اليونانية السعودية".