وكالة الأنباء اليونانية: زيارة ولي العهد لأثينا تؤكد الطبيعة الإستراتيجية لعلاقات البلدين

في تقرير لها حول الزيارة الرسمية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى اليونان، اليوم (الثلاثاء)، قالت وكالة الأنباء اليونانية: "إن الزيارة الرسمية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان تؤكد على الطبيعة الإستراتيجية للعلاقات اليونانية السعودية".
وأضافت الوكالة: "إن زيارة ولي العهد لأثينا تدل على الأهمية، التي توليها الرياض للعلاقات مع اليونان، باعتبارها أحد أعمدة الأمن والاستقرار في المنطقة".
وذكرت أن الزيارة ستشهد توقيع سلسلة من الاتفاقيات الثنائية، فضلاً عن الاهتمام القوي للجانب السعودي بالاستثمارات الكبرى في اليونان.
ولفتت إلى أهمية إنشاء مجلس تعاون رفيع المستوى بين السعودية واليونان خلال زيارة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى المملكة في أكتوبر الماضي.
وبينت أن إنشاء المجلس يعد دليلاً قوياً على الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين الرياض وأثنيا، في إطار خطة اليونان لتشكيل شبكة تحالفات مع دول الخليج.