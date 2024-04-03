مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 25 طناً من التمور هدية المملكة لجمهورية كينيا

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، هدية المملكة العربية السعودية لجمهورية كينيا البالغة 25 طناً من التمور.
وقام بتسليم المساعدات -نيابة عن المركز- نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا ناصر بن محمد الفريدي، بحضور رئيس المجلس الأعلى لمسلمي كينيا الشيخ حسن ألينادو، وعدد من المسؤولين، وفريق من المركز، وذلك بالعاصمة نيروبي.
وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجاً في مناطق مختلفة من العالم.