مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 25 طناً من التمور هدية المملكة لجمهورية كينيا

وقام بتسليم المساعدات -نيابة عن المركز- نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا ناصر بن محمد الفريدي، بحضور رئيس المجلس الأعلى لمسلمي كينيا الشيخ حسن ألينادو، وعدد من المسؤولين، وفريق من المركز، وذلك بالعاصمة نيروبي.