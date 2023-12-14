رئيس "وقاء": تحقيق التميز التشغيلي مرتبط بالتنمية واستدامة الغذاء

وأشار إلى أن تجويد خدمات المركز يتزامن مع خدمات وكالة الزراعة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، والتي عملت للوصول إلى مستهدفاتها بوفرة الغذاء محليًا، لافتاً إلى أن الممارسات التي تتم في الإنتاج الزراعي يجب التعامل معها وفق منهجيات حتى تحقق إنتاج نباتي وحيواني بتعزيز دور الصحة النباتية والحيوانية.