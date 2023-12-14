رئيس "وقاء": تحقيق التميز التشغيلي مرتبط بالتنمية واستدامة الغذاء

أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، المهندس أيمن بن سعد الغامدي، أن تحقيق التميز التشغيلي في المركز مرتبط بوفرة الغذاء ورفع مستوى الناتج المحلي بالقطاع الزراعي ورضا المستفيدين من الخدمات المقدمة لهم سواء كانوا أفراداً أو مشاريع زراعية على مستوى المملكة.
جاء ذلك خلال مشاركته بالجلسة الحوارية في مؤتمر التميز التشغيلي بنسخته الثانية بعنوان "التميز في تنفيذ أعمال الصحة النباتية والحيوانية لتعزيز الأمن الغذائي واستدامته وبناء نماذج تشغيلية مطورة"، والذي تنظمه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في مدينة الرياض تحت شعار "نحو تحقيق القيمة لأصحاب العلاقة"، وبمشاركة عدد من القيادات والخبراء والمختصين، لبحث سبل تعزيز معارف ومنهجيات التميز التشغيلي في القطاعات الحكومية والخاصة.
وأشار إلى أن تجويد خدمات المركز يتزامن مع خدمات وكالة الزراعة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، والتي عملت للوصول إلى مستهدفاتها بوفرة الغذاء محليًا، لافتاً إلى أن الممارسات التي تتم في الإنتاج الزراعي يجب التعامل معها وفق منهجيات حتى تحقق إنتاج نباتي وحيواني بتعزيز دور الصحة النباتية والحيوانية.
وتطرق الغامدي إلى أهمية رصد التحديات ووضع الحلول المناسبة، حيث يوجد تغيرات في سلوك الآفات النباتية والأمراض الحيوانية وظهورها وتولد معها تحديات جديدة، مبيناً أن تلك التحديات تأتي لإثبات قدرات الخبراء والأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين بالمركز، حيث إن الكادر البشري هم خط الآمان الأول لمواجهة أي تحديات.
وأشار إلى إيمان وقاء بأهمية تنمية قدرات الكادر البشري في التقصي والاستكشاف والوقاية وتوفير بيوت الخبرة لمنسوبيه ليصل المركز لمستويات نوعية في التطوير والتدريب البشري محليًا وإقليميًا .