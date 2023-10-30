الولايات المتحدة تشكر المملكة لاستضافتها المحادثات بين ممثلي القوات المسلحة السودانية والدعم السريع في جدة

وأوضح المتحدث: تشمل المحادثات تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وإقرار وقف إطلاق النار، وغير ذلك من تدابير بناء الثقة، والعمل على وقف دائم للأعمال العدائية. وكل ذلك يأتي تماشيًا مع إعلان جدة للالتزام بحماية المدنيين السودانيين الصادر في 11 مايو. داعيًا الطرفان إلى التعامل مع المحادثات بشكل بنَّاء.