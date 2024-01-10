متخصصون: وصول المعتمرين هذا العام لـ 13.5 مليون يزيد التنافس في النقل والفندقة والخدمات اللوجستية

وأفاد بأن العدد التاريخي من المعتمرين سيسهم في تعافي الكثير من الشركات العاملة في هذا القطاع سيما تلك التي عانت كثيراً إبان جائحة كورونا وبدأت مرحلة جديدة مع هذه الأعداد التي تأتي تباعاً لتحقيق مستهدفات رؤية 2030؛ لافتاً إلى أن الانفتاح الكبير في موسم العمرة سيكون بوابة مهمة للتوسع في قطاعات النقل والفندقة والخدمات اللوجستية، وهو الحاصل من خلال نمو نسب التشغيل في قرابة 260 ألف غرفة فندقية في مكة المكرمة.