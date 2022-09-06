رئيس زيمبابوي يؤكّد دعم بلاده لطلب المملكة استضافة إكسبو 2030 بالرياض

ونقل "قطان"، خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية زيمبابوي بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.