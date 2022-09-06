رئيس زيمبابوي يؤكّد دعم بلاده لطلب المملكة استضافة إكسبو 2030 بالرياض

استقبل الرئيس إمرسون منانغاغوا رئيس جمهورية زيمبابوي، بالقصر الرئاسي، في العاصمة هراري، اليوم، المستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان.
ونقل "قطان"، خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية زيمبابوي بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.
وشهد الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مجمل الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأبدى الرئيس، خلال اللقاء، دعم بلاده الكامل لطلب المملكة استضافة معرض (إكسبو 2030) في مدينة الرياض، كما أبدى ترحيب بلاده بعقد القمتين "القمة السعودية الإفريقية الأولى، والقمة العربية الإفريقية الخامسة"، فيما عبّر المستشار قطان، عن شكر حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم.
من ناحية أخرى، التقى "قطان"، اليوم، وزير الشؤون الخارجية والتجارة الدولية في جمهورية زيمبابوي فريدريك شافا، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية زيمبابوي.
وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.