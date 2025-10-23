شاهد.. "تجمع المدينة" يحقق إنجازات وطنية ودولية تعزّز ريادة القطاع الصحي بالمنطقة

في إنجاز جديد يعكس تطور القطاع الصحي بالمنطقة، حقق تجمع المدينة المنورة الصحي سلسلة من النجاحات الوطنية والدولية، بدعم من القيادة الرشيدة – أيدها الله – ومتابعة أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، وبقيادة الرئيس التنفيذي للتجمع عبدالرحمن بن دبي الحربي، الذي أكد التزام التجمع بترسيخ ثقافة الجودة والاستدامة انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتطوير منظومة الرعاية الصحية وتحسين جودة الحياة.