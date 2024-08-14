للمرة الأولى بالمدينة المنورة.. نجاح عملية زراعة قرنية صناعية دائمة لإزالة العتامة

وفي التفاصيل، أوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المستفيد حضر إلى مركز طب وجراحة العيون بمستشفى أحد، وهو يعاني عتامة في كلتا القرنيتين؛ بسبب مرض "الحثل القرني" والذي يؤثر في القرنية، والجدار الشفاف الكروي الواقع في الجزء الأمامي للعين، وعادةً ما يصيب الحثلُ الجزء المركزي من القرنية في كلتا العينين.