للمرة الأولى بالمدينة المنورة.. نجاح عملية زراعة قرنية صناعية دائمة لإزالة العتامة

نجح فريق طبي متخصص في طب وجراحة العيون بتجمع المدينة المنورة الصحي، في إجراء عملية نوعية تُعَد الأولى على مستوى المنطقة والثانية على مستوى المملكة لعلاج مريض يعاني عتامة في القرنيتين.
وفي التفاصيل، أوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المستفيد حضر إلى مركز طب وجراحة العيون بمستشفى أحد، وهو يعاني عتامة في كلتا القرنيتين؛ بسبب مرض "الحثل القرني" والذي يؤثر في القرنية، والجدار الشفاف الكروي الواقع في الجزء الأمامي للعين، وعادةً ما يصيب الحثلُ الجزء المركزي من القرنية في كلتا العينين.
وبيّن التجمع الصحي أنه تم استخدام أحدث الطرق من خلال إزالة العتامة عن طريق جهاز الفيمتو ليزر، وزراعة قرنية صناعية دائمة شفافة لإزالة العتامة من القرنية (Earlier)، ويعتبر هذا الإجراء الأول من نوعه على مستوى المنطقة.
وأضاف التجمع أنه جرت العادة في مثل هذه الحالات بزراعة قرنية طبيعية عن طريق الخياطة في الحالات المتقدمة للمرض بعد عمل الليزر (PTK).