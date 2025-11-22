وفاء ممتد لعقود و"ليلة أُستعيرت من الماضي".. طلاب مدرسة "قباء بني حسين" قبل نصف قرن يكرّمون معلميهم اليوم

في بادرة وفاء نادرة تعكس عمق العلاقة بين التلميذ ومعلمه، استعاد طلاب مدرسة "قباء بني حسين" بمحافظة المجاردة ذكريات بدأت قبل نصف قرن، حين نظموا حفلًا تكريميًا لمعلميهم الذين منحوا القرية جهدهم وعلمهم منذ نهاية القرن المنصرم وحتى بداية القرن الحالي، وذلك في مبنى المدرسة القديم الذي أُغلق قبل نحو 40 عامًا، رغم وعورة الطريق الجبلي المؤدي إليه.