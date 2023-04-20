مفتي المملكة يهنّئ خادم الحرمين وولي عهده بحلول عيد الفطر المبارك

واختتم بقوله: وإني بهذه المناسبة الكريمة أشكر الله عز وجل على ما منّ به على هذه البلاد المباركة بنعم عظيمة وآلاء جسيمة، يتوجّب علينا شكرها، من أمن وأمان، وتمكين ورغد عيش، تحت قيادة حكيمة، وريادة رشيدة، سائلًا الله تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويسدّد خطاه، ويبارك في جهوده ويطيل عمره على طاعته، ويمتعه بالصحة والعافية، وأن يوفق صاحب السمو الملكيِ الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأن يبارك في جهوده وأعماله، وأن يأخذ بيده إلى الحق، ويجعله مباركًا أينما كان، كما أسأله أن يحفظ بلادنا من كل مكروه إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.