3 عمليات أمنية.. إحباط ترويج حشيش وشبو وأقراص محظورة في الشرقية ومكة وجدة

تواصل الأجهزة الأمنية ملاحقتها لمروجي ومهربي السموم على مدار الساعة الأجهزة الأمنية؛ حيث تم إحباط ترويج كميات من المخدرات عبارة عن حشيش وشبو وأقراص محظورة في المنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة ومحافظة جدة.
وفي العملية الأولى، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بالمنطقة الشرقية لترويجهما (4.2) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وفي مكة المكرمة، قبضت دوريات الأمن على مقيمَين من الجنسية الباكستانية؛ لترويجهما 2.5 كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
وفي سياق متصل، قبضت شرطة محافظة جدة على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية؛ لترويجهما (1573) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.