رؤساء تحرير: يمكن تقديم محتوى متميز رغم التحديات التي تواجه الإعلام العربي

وشدد على أن التكنولوجيا نعمة لا نقمة؛ لأنها نقلت الصحفيين والكتاب إلى نقطة كان يصعب الوصول إليها، مبينًا أنه رغم ما شهدته الفترة من 2013 وحتى 2023 من تراجع في متابعة التلفزيون والإذاعة والصحف الورقية؛ إلا أنها شهدت كذلك ارتفاعاً في متابعة المواقع الإلكترونية ذات الموثوقية الإعلامية.