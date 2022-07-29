"ليلة استبدال كسوة الكعبة".. حلة قشيبة وعام يطل و"السديس" يؤكد الجاهزية

وتعتبر كسوة الكعبة واستبدالها سنويًّا من الخدمات التي تجري بها العادة، وهي اتباع لما قام به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والصحابة من بعده، فقد ثبت أنه بعد فتح مكة في العام التاسع الهجري كسا الرسول في حجة الوداع الكعبة بالثياب اليمانية، وكانت نفقاتها من بيت مال المسلمين، وعلى مرّ السنين اتخذت الكسوة طابعًا ووصفًا خاصًّا، وكان لها العديد من الأشكال والمواصفات، ولكل حقبة وصف معين يتميّز به، حتى جاء العهد السعودي الزاهر بعنايته للحرمين ومقدساته وقاصديه.