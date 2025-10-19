بيئة الليث تزرع 2000 شتلة مانجروف على شاطئ الليث الجنوبي ضمن جهود تنمية الغطاء النباتي وحماية السواحل

وأوضح مدير مكتب الوزارة بمحافظة الليث المهندس يحيى بن عبدالرحمن المهابي أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطط المكتب لتعزيز الغطاء النباتي البحري، ومكافحة عوامل التعرية، وحماية السواحل من الانجراف، مشيرًا إلى أن أشجار المانجروف تُعد من أهم الموارد البيئية التي تسهم في حماية التنوع الأحيائي البحري ودعم التوازن البيئي.