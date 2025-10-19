بيئة الليث تزرع 2000 شتلة مانجروف على شاطئ الليث الجنوبي ضمن جهود تنمية الغطاء النباتي وحماية السواحل

نفّذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث، بالتعاون مع بلدية الليث، مبادرة بيئية نوعية تمثّلت في زراعة 2000 شتلة من أشجار المانجروف على شاطئ الليث الجنوبي، وذلك ضمن الجهود المشتركة لتنمية واستدامة الغطاء النباتي، والمحافظة على البيئة الساحلية ومكوناتها الطبيعية.
وتهدف المبادرة إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات مبادرة “السعودية الخضراء” ورؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز استدامة النظم البيئية الساحلية والحد من آثار التغير المناخي، إضافةً إلى تحسين جودة الحياة ورفع الوعي البيئي لدى المجتمع.
وأوضح مدير مكتب الوزارة بمحافظة الليث المهندس يحيى بن عبدالرحمن المهابي أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطط المكتب لتعزيز الغطاء النباتي البحري، ومكافحة عوامل التعرية، وحماية السواحل من الانجراف، مشيرًا إلى أن أشجار المانجروف تُعد من أهم الموارد البيئية التي تسهم في حماية التنوع الأحيائي البحري ودعم التوازن البيئي.
وأكد المهندس المهابي أن المكتب يواصل تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات الهادفة إلى زيادة الرقعة الخضراء وتنمية الموارد الطبيعية، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يواكب تطلعات الوزارة في المحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.