استشاري نفسي يؤكد: اليوم الوطني هو جرعة صحة نفسية مجتمعية

أوضح المدير التنفيذي لمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض بالنيابة استشاري الطب النفسي الدكتور عبد الإله بن خضر العصيمي أن المناسبات الوطنية ليست مجرد أيام راحة أو احتفال فقط، بل هي فعاليات تجمع القيادة والناس والمجتمع معًا، حيث يشارك الناس فيها بالمدارس والأماكن العامة ومقرات العمل وغيرها من الأماكن، مما يجعلها تعزيزٌ شامل للصحة النفسية للمجتمع.
وأوضح أنه في المناسبات الوطنية وأهمها اليوم الوطني يظهر جليًا عدة جوانب تتعلق بالصحة النفسية من أهمها تعزيز الشعور المشترك بالهوية الوطنية والانتماء وهما من الأساسيات الهامة في الصحة النفسية، كما يعزز الاحتفال المشترك بالمناسبات الوطنية من التواصل الفعال، وترسيخ الروابط والمهارات الاجتماعية، والاحترام للآخر، والتعاون والتماسك بين المجتمع، والإحساس بالدعم والأمن النفسي، ومن خلال المشاركة في الفعاليات الثقافية المتنوعة والتعرف عليها، والاعتزاز بالقيم والتقاليد والقدرات والإنجازات الوطنية، ومن خلال إظهار الإبداع في الفنون المختلفة يأتي الشعور بالفخر والتحفيز ورفع الثقة بالنفس وتحسن المزاج.
كما تتيح الفعاليات الوطنية التعمق في الأحداث التاريخية المجيدة لتوحيد المملكة، وتعزز معرفة المجتمع للتاريخ والقادة واللحظات والمعالم الثقافية الهامة، واحترامهم لماضي وطنهم، وتقدير الانتصارات والجهود العظيمة التي شكلت وطنهم على مدى السنين، والمضي قدمًا في الحاضر والمستقبل الأفضل بإذن الله.