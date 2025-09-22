استشاري نفسي يؤكد: اليوم الوطني هو جرعة صحة نفسية مجتمعية

وأوضح أنه في المناسبات الوطنية وأهمها اليوم الوطني يظهر جليًا عدة جوانب تتعلق بالصحة النفسية من أهمها تعزيز الشعور المشترك بالهوية الوطنية والانتماء وهما من الأساسيات الهامة في الصحة النفسية، كما يعزز الاحتفال المشترك بالمناسبات الوطنية من التواصل الفعال، وترسيخ الروابط والمهارات الاجتماعية، والاحترام للآخر، والتعاون والتماسك بين المجتمع، والإحساس بالدعم والأمن النفسي، ومن خلال المشاركة في الفعاليات الثقافية المتنوعة والتعرف عليها، والاعتزاز بالقيم والتقاليد والقدرات والإنجازات الوطنية، ومن خلال إظهار الإبداع في الفنون المختلفة يأتي الشعور بالفخر والتحفيز ورفع الثقة بالنفس وتحسن المزاج.