"الأرصاد" يُنبِّه 11 منطقة: أمطار خفيفة ورياح شديدة وأتربة مثارة وموجة حارة

وتشهد منطقة مكة المكرمة رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة القنفذة والليث وخليص وجدة والجموم والكامل والعاصمة المقدسة والشعيبة وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الاثنين. فيما تشهد المنطقة أمطارًا خفيفة على أضم وميسان والطائف حتى الساعة الـ 20 من مساء الاثنين.