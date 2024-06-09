"الأرصاد" يُنبِّه 11 منطقة: أمطار خفيفة ورياح شديدة وأتربة مثارة وموجة حارة

"الأرصاد" يُنبِّه 11 منطقة: أمطار خفيفة ورياح شديدة وأتربة مثارة وموجة حارة
أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والرياض والقصيم والشرقية والشمالية والباحة وتبوك والجوف وعسير).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة حائل بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الشنان وبقعاء وسميراء والحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 18 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة مكة المكرمة رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة القنفذة والليث وخليص وجدة والجموم والكامل والعاصمة المقدسة والشعيبة وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الاثنين. فيما تشهد المنطقة أمطارًا خفيفة على أضم وميسان والطائف حتى الساعة الـ 20 من مساء الاثنين.
ونبّه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة البدائع والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب وضرية، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة الباحة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية، وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الاثنين.
ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المهد ووادي الفرع. وتشهد رياحًا شديدة على الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الاثنين.
وتشهد المنطقة الشرقية أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الاثنين. فيما تشهد المنطقة موجة حارة على الأحساء والعديد وبقيق والخفجي والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطن حتى الساعة الـ 17 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة الرياض أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدوادمي وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الاثنين. فيما تشهد المنطقة موجة حارة على الأفلاج والخرج والسليل ووادي الدواسر حتى الساعة الـ 17 من مساء الاثنين.
ونبه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة رفحاء والعويقيلة وطريف وعرعر. وتشهد موجة حارة على رفحاء، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة تبوك أيضًا رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة البدع وحقل ونيوم شرما والوجه وأملج، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة الجوف رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الاثنين.