مليون وربع لتر من ماء زمزم المبارك تقدّم يومياً لقاصدي المسجد الحرام

وأضاف الزهراني، عمدت الإدارة خلال هذا العام من شهر رمضان المبارك إلى التوفير الدوري والمستمر على مدار ٢٤ ساعة، من خلال الجولات الرقابية على الحافظات والتأكد من توفير الكمية الاحتياطية في عامة أرجاء المسجد الحرام، للتسهيل على المعتمرين والطائفين من سقيا ماء زمزم المبارك، مضيفاً أن عدد الكاسات المستخدمة في الحافظات تجاوز من بداية رمضان إلى 11 رمضان عدد (29،295،000 مليون كأس).