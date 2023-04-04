مليون وربع لتر من ماء زمزم المبارك تقدّم يومياً لقاصدي المسجد الحرام

قرابة (15،208،000 مليون لتر) من ماء زمزم المبارك منذ بداية شهر رمضان المبارك إلى 11 رمضان في المسجد الحرام تم تقديمها لضيوف وزوّار البيت الحرم، وذلك من خلال المشربيات الرخامية والصنابير الموزعة والترامس المنتشرة في أروقته وساحاته.
وبيّنت إدارة سقيا زمزم أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عملت على ضخ كميات كبيرة للمسجد الحرام، بما يتواءم مع الزيادة والكثافة من المصلين والمعتمرين في الشهر المبارك.
ولفت مدير إدارة سقيا زمزم في المسجد الحرام الأستاذ عبدالرحمن الزهراني، أن الرئاسة تستقبل يومياً قرابة (مليون وربع) لتر، من مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم -رحمه الله- وفق الإحصائيات.
وبيّن الزهراني، أن عدد الحافظات المنتشرة في رحاب المسجد الحرام بلغ قرابة (19282) حافظة موزعة في صحن المطاف والساحات العملاقة، وأضاف أن عدد عبوات زمزم المقدمة لضيوف الرحمن بلغ أكثر (582،960 ألف عبوة) من بداية رمضان إلى 11 رمضان.
وأضاف الزهراني، عمدت الإدارة خلال هذا العام من شهر رمضان المبارك إلى التوفير الدوري والمستمر على مدار ٢٤ ساعة، من خلال الجولات الرقابية على الحافظات والتأكد من توفير الكمية الاحتياطية في عامة أرجاء المسجد الحرام، للتسهيل على المعتمرين والطائفين من سقيا ماء زمزم المبارك، مضيفاً أن عدد الكاسات المستخدمة في الحافظات تجاوز من بداية رمضان إلى 11 رمضان عدد (29،295،000 مليون كأس).
واختتم حديثه أن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل سعادة مساعد الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري، ووكيل الرئيس العام للخدمات وتحقيق الوقاية البيئية المهندس أحمد بن عمر بالعمش، لتقديم أفضل الخدمات والعمل على تطوير منظومة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين بما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-.